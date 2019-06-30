Son Dakika Haberleri: AB ile Vietnam arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı
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AB ile Vietnam arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı

1 saat önce

Vietnam ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.

AB ile Vietnam arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı, System.String[]
Vietnam ile Avrupa Birliği (AB) arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı.
Serbest ticaret anlaşması, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Vietnam Ticaret Bakanı Tran Tuan Anh tarafından imzalandı.
Vietnam ile AB üyesi 28 ülkenin ticaretini yaptığı malların neredeyse tüm gümrük vergilerini ortadan kaldıracak anlaşmayla, Birlik ile Güneydoğu Asya'nın en büyük imalatçı ülkelerinden Vietnam arasında ticareti arttıracak fırsatların önü açılmış oldu.
Vietnam Başbakanı Nguyen Xuan Phuc, imza töreninin ardından, "Bugün, AB ile Vietnam arasındaki ilişkiler açısından özel bir gün. Anlaşma, her iki tarafın kalkınması bakımından yeni bir ufuk açtı." değerlendirmesinde bulundu.
Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle AB, Vietnam ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 85'ini kaldıracak. Takip eden 7 yılda kalan gümrük vergileri de kademeli kaldırılacak.
AB'nin Güneydoğu Asya'daki ikinci en büyük ticaret ortağı Vietnam'ın da anlaşma çerçevesinde ilk etapta Birlik ürünlerinden alınan ithalat vergilerinin yüzde 49'unu, kalanını da 10 yıl içinde aşamalı kaldırması öngörülüyor.
Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında gösterilen 95 milyon nüfuslu Vietnam'ın AB'ye sattığı malların başında telefon, ayakkabı, çiftlik ürünleri, tekstil ve hazır giyim geliyor.
Vietnam da AB ülkelerinden yüksek teknoloji araç gereçleri, uçak, taşıt ve farmakolojik ürünler ithal ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Güneydoğu Asya, Avrupa Birliği, Vietnam, Güncel
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