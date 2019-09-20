Son Dakika Haberleri: AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak
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AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak

1 saat önce

Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak, System.String[]

Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Türkiye, Vize, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15 
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