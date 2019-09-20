AB ile vize serbestisi süreci hız kazanacak
1 saat önce
Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
Türk vatandaşlarının Schengen bölgesinde vizesiz seyahatini sağlaması öngörülen Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nda kalan 6 kriterin karşılanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15
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