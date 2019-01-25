Son Dakika Haberleri: AB ile Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasına Hazırlanıyor

AB ile Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasına Hazırlanıyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum.

AB ile Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasına Hazırlanıyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, "Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Juncker, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'le Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı ilişkileri ele aldıklarını belirten Juncker, "Gelecekteki ticari ilişkiler konusunu değerlendirdik. Yeni Zelanda ile AB arasında ticaret anlaşmasını bu yıl içerisinde tamamlamak için mümkün olan her şeyi yapmamız gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Juncker, görev süresinin ekim ayında tamamlanmasının öncesinde söz konusu ticaret anlaşmasını karara bağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

AB ve Yeni Zelanda, mal ve hizmetlerdeki ticari sınırlamaların kaldırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine temmuz ayında başlamıştı.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:12 Kaynak: AA

Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Kızların Cadde Ortasında Saç Saça Baş Başa Kavgası Saniye Saniye Kaydedildi Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:08:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB ile Yeni Zelanda Ticaret Anlaşmasına Hazırlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]