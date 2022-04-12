AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde "gözlemci" olmaya çağrıldı - Son Dakika
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AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde "gözlemci" olmaya çağrıldı

12.04.2022 09:28
AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde "gözlemci" olmaya çağrıldı

SAO Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin ilk kez Brezilya'da ekimde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine "gözlemci" olarak katılmalarının istendiği bildirildi.

SAO Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin ilk kez Brezilya'da ekimde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine "gözlemci" olarak katılmalarının istendiği bildirildi.

Brezilya seçim otoritesi, söz konusu davetin "seçim sisteminin şeffaflığını artırmayı ve iş birliğini mümkün kılmayı" amaçladığına işaret etti.

AB'nin yanı sıra Amerikan Devletleri Örgütü ve Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu dahil olmak üzere daha önce Brezilya seçimlerini gözlemleyen diğer gruplarla da görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Ekimde yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçilmek için aday olacak Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçim otoritesini, eski Devlet Başkanı ve rakibi Luiz Inacio Lula da Silva'ya ayrıcalık tanımakla suçluyor.

Bolsonaro, elektronik oylama sistemini de güvenilmez olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

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Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Birliği, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, ilk kez Brezilya seçimlerinde 'gözlemci' olmaya çağrıldı - Son Dakika


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