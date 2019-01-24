Ab, İngiltere'deki Vergi Muafiyetini Mahkemeye Taşıdı
34 dakika önce
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin emtia ticaretine vergi muafiyeti sağlamasını mahkemeye taşıdı.
Avrupa Birliği
(AB
) Komisyonu, İngiltere
'nin emtia ticaretine vergi muafiyeti sağlamasını mahkemeye taşıdı.
AB Komisyonu, belirli emtia piyasaları için Birlik KDV kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'ye karşı AB Adalet Divanı'nda dava açıldığını açıkladı.
Açıklamada, İngiltere'nin 1977 yılında sağlanan "istisna" sonrasında emtia piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemleri KDV'den muaf tuttuğu anımsatıldı.
AB kuralları gereği İngiltere'ye sağlanmış olan istisna kapsamının genişletilemeyeceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin, uyguladığı vergi muafiyeti kapsamını genişlettiği, bu uygulamanın diğer üye ülke finansal piyasalarıyla haksız rekabete neden olduğu kaydedildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: AA
Manchester City, Lig Kupasında Yarı Finale Yükseldi
Hukukçular Uyardı: Kentsel Dönüşüm İçin Yaptığınız Ödemeleri Geri Alabilirsiniz
Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti