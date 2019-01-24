Son Dakika Haberleri: Ab, İngiltere'deki Vergi Muafiyetini Mahkemeye Taşıdı

Ab, İngiltere'deki Vergi Muafiyetini Mahkemeye Taşıdı

34 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin emtia ticaretine vergi muafiyeti sağlamasını mahkemeye taşıdı.

Ab, İngiltere'deki Vergi Muafiyetini Mahkemeye Taşıdı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere'nin emtia ticaretine vergi muafiyeti sağlamasını mahkemeye taşıdı.

AB Komisyonu, belirli emtia piyasaları için Birlik KDV kurallarına uymadığı gerekçesiyle İngiltere'ye karşı AB Adalet Divanı'nda dava açıldığını açıkladı.

Açıklamada, İngiltere'nin 1977 yılında sağlanan "istisna" sonrasında emtia piyasalarında gerçekleştirilen bazı işlemleri KDV'den muaf tuttuğu anımsatıldı.

AB kuralları gereği İngiltere'ye sağlanmış olan istisna kapsamının genişletilemeyeceği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin, uyguladığı vergi muafiyeti kapsamını genişlettiği, bu uygulamanın diğer üye ülke finansal piyasalarıyla haksız rekabete neden olduğu kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:54 Kaynak: AA

Ekonomi
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