AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır
1 saat önce
AB, İngiltere'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı.
AB, İngiltere
'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra
ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39
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