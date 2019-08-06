Son Dakika Haberleri: AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır
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AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır

1 saat önce

AB, İngiltere'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı.

AB İngiltere ile Brexit'i görüşmeye hazır, System.String[]
AB, İngiltere'nin birlikten ayrılık anlaşmasının müzakereye kapalı olduğunu fakat gelecek haftalarda Londra ile Brexit'e ilişkin görüşmeler yapabileceğini açıkladı.
Avrupa Birliği, İngiltere, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:39 
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