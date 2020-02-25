AB, İngiltere ile yeni ortaklık şekli için mart başında müzakerelere başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB, İngiltere ile yeni ortaklık şekli için mart başında müzakerelere başlayacak - Son Dakika Ekonomi

AB, İngiltere ile yeni ortaklık şekli için mart başında müzakerelere başlayacak

10 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere ile yeni bir ortaklığın kurulabilmesi için müzakerelere başlanmasına onay verildiğini, mart ayı başlarında ilk tur müzakerelerin başlanmasının planlandığını duyurdu.

AB, İngiltere ile yeni ortaklık şekli için mart başında müzakerelere başlayacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İngiltere ile yeni bir ortaklığın kurulabilmesi için müzakerelere başlanmasına onay verildiğini, mart ayı başlarında ilk tur müzakerelerin başlanmasının planlandığını duyurdu.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun İngiltere ile yapılacak yeni ortaklık müzakerelerine başlanması konusunda onay verildiği, müzakerelerin içeriğine dair yönergenin de belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, müzakerelerin AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından yürütülmesinin güçlü bir şekilde desteklendiği, AB'nin "iddialı, çok geniş kapsamlı, her iki tarafa da fayda sağlayacak, dengeli bir ortaklık" için hazır olduğu belirtildi.

"AB, İngiltere ile sıfır gümrüğü ve kotayı garanti altına alan bir STA yapmak niyetinde"

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin açık ve adil rekabeti sağlayacak, eşitlikçi bir anlayışa dayanması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB, İngiltere ile sıfır gümrüğü ve kotayı garanti altına alan bir serbest ticaret anlaşması (STA) yapmak niyetindedir. Bu anlaşma, gümrük ve denetim açılarından iş birliğini gerektirmektedir." denildi.

İngiltere ile kurulacak yeni ilişkinin balıkçılık alanında karşılıklı mütekabiliyet esaslarına göre sulara erişim ve istikrarlı kota paylarını muhafaza etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, İngiltere ile kurulacak yeni ilişkiye dair müzakereler çerçevesinde gelecekte dijital ticaret, fikri mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, ulaşım ve enerji gibi alanlarda yapılacak iş birliğine ilişkin hükümlerin de belirlenmesinin planlandığı kaydedildi.

İngiltere ile resmen ilk tur müzakerelere mart ayı başlarında başlanmasının planlandığı belirtilen açıklamada, "AB, İngiltere ile kapsamlı bir güvenlik ortaklığı sağlanması arayışında olacaktır. Ortaklığımız, dış politika, güvenlik ve savunmanın yanı sıra yasaların uygulanması, suçlara ilişkin yargıda iş birliğinin sağlanması esaslarını da içermelidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İngiltere ile AB arasındaki ilk tur müzakerelere ilişkin kesin tarihin, üzerinde uzlaşılmasının ardından duyurulacağı bildirildi.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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