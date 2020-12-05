AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor - Son Dakika

AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor

05.12.2020 21:49
AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere ile yürütülen ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde önemli fikir ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Von der Leyen, Brüksel'de AB ile İngiltere arasında yapılan Brexit müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile müzakerelerdeki son durumu değerlendiren bir telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Von der Leyen, "Adil rekabet ortamı, denetim ve balıkçılık gibi kritik konularda önemli fikir ayrılıkları sürüyor." diye konuştu.

Müzakereler Brüksel'de devam edecek

Söz konusu konular çözülmediği takdirde bir anlaşmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Von der Leyen, AB ve İngiltere müzakerecilerinin yarın Brüksel'de tekrar bir araya geleceklerini belirtti.

Von der Leyen, Başbakan Johnson ile pazartesi günü tekrar görüşeceğini sözlerine ekledi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bir haftadır Londra'da İngiltere'nin müzakerecisi David Frost ile yoğun görüşmeler yapıyordu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık", sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İngiltere, Brexit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor - Son Dakika


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