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AB, İngiltere ve Fransa, Husilere "BAE'ye ait gemiyi serbest bırakması" çağrısı yaptı - Son Dakika

AB, İngiltere ve Fransa, Husilere "BAE'ye ait gemiyi serbest bırakması" çağrısı yaptı

05.01.2022 23:28
AB, İngiltere ve Fransa, Husilere "BAE'ye ait gemiyi serbest bırakması" çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa, Yemen'de İran destekli Husilere, ele geçirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı kargo gemisini serbest bırakması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Fransa, Yemen'de İran destekli Husilere, ele geçirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı kargo gemisini serbest bırakması çağrısında bulundu.

Husilerin, BAE bandıralı gemiyi Hudeyde açıklarında ele geçirmesinden sonra Yemen'deki Avrupa Birliği (AB) Misyonu ile İngiltere ve Fransa büyükelçilikleri tarafından ayrı ayrı yazılı açıklamalar yapıldı.

AB Yemen Misyonu'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Ravabi adlı geminin Hudeyde açıklarında Husiler tarafından alıkonulmasının ciddi bir endişe konusu olduğu belirtildi.

Bu adımın gerginliği tırmandırma riskini arttırdığı, çatışmayı sona erdirmek ve krize siyasi bir çözüm bulmak için devam eden çabaları baltaladığı aktarılan açıklamada, daha fazla gerginlik yaşanmaması için gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılması ve itidal çağrısında bulunuldu.

İngiltere'nin Yemen Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Yemen kıyılarında gemiye el konulması, Yemenlilerin barışa giden adımlara ihtiyaç duyduğu bir zamanda endişe verici bir gerginliktir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara soruna çözüm bulma, denizdeki geçiş haklarına ve seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyma çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Yemen Büyükelçiliği ise, Husilerin BAE gemisine el koymasını "gerilimi tırmandıran endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirerek, taraflara gemiyi ve mürettebatı serbest bırakacak bir çözüm bulma çağrısı yaptı.

Ne olmuştu?

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu da İran destekli Husi milislerini, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

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Avrupa Birliği, England, Fransa, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, İngiltere ve Fransa, Husilere 'BAE'ye ait gemiyi serbest bırakması' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, İngiltere ve Fransa, Husilere "BAE'ye ait gemiyi serbest bırakması" çağrısı yaptı - Son Dakika
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