AB, İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı - Son Dakika

AB, İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı

18.12.2020 12:41
AB, İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başında yürürlüğe girebilmesi için müzakerelerin birkaç saat içinde tamamlanması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başında yürürlüğe girebilmesi için müzakerelerin birkaç saat içinde tamamlanması gerektiğini bildirdi.

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda İngiltere ile devam eden görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Barnier, AB ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinin bu aşamasında en zor başlıkların ele alındığını belirterek, her sonuca hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekti.

AB ve İngiltere arasında bir anlaşma ihtimali olduğuna işaret eden Barnier, bunun için özellikle karşılıklı ticaretin adil ve eşit şartlar altında gerçekleştirilmesi ve balıkçılık konularında uzlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Barnier, "Karar anı geldi. Çok az zaman var. Bu anlaşmanın 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesini istiyorsanız müzakereleri tamamlamak için sadece birkaç saat kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

AB ile İngiltere, daha önce belirlenen son süre dolmasına rağmen karşılıklı olarak heyetlerine müzakereleri sürdürme talimatı vermişti.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.???????

Avrupa Birliği, Balıkçılık, İngiltere, Brexit, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, İngiltere'yi Brexit müzakerelerini saatler içinde tamamlamaya çağırdı - Son Dakika Ekonomi


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