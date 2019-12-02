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AB 'insan hakları ihlalleri' gerekçesiyle Türkiye'ye yapılan 85 milyon euro yardımı kesti
6 saat önce
Son üç haftadır yoğun görüşmeler yürüten Avrupa Birliği ülkelerinin hükümet temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu pazartesi gecesi bütçe konusunda anlaşarak Türkiye'ye aktarılan mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gitme kararı aldı.
Avrupa Birliği'nin tartışmalara neden olan 2020 yılı bütçesi konusunda nihayet anlaşma sağlandı.
Son üç haftadır yoğun görüşmeler yürüten Avrupa Birliği ülkelerinin hükümet temsilcileri ile Avrupa Parlamentosu pazartesi gecesi bütçe konusunda anlaşarak Türkiye'ye aktarılan mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gitme kararı aldı. Gerekçe olarak Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ve Avrupa Birliği değerlerinden giderek uzaklaşması gösterildi. Avrupa Birliği böylece toplam 153,5 milyar euroluk bütçe üzerinde uzlaşmış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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