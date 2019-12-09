Son Dakika Haberleri: AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında
Son Dakika Dünya AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında - Son Dakika Dünya

AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında

6 saat önce

Avrupa, ABD'nin Magnitsky Yasası'nı örnek aldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borell, bunun AB'nin insan hakları alanında somut adım atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

AB, insan hakları ihlalleri için küresel çapta cezalandırma hazırlığında, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." dedi.


Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 08:14 
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