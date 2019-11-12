AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı

Birlik, ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen hükümeti, eğer bir ay içinde ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin rapora yanıt vermezse, Kamboçya'nın özel ticari statüsünü sonlandırmayı planlıyor.

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AB ve üç ülkeden İran'a çağrı: Nükleer anlaşmaya uy ya da yaptırımları göze al