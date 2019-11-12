Son Dakika Haberleri: AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı
Son Dakika Dünya AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı - Son Dakika Dünya

AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği Kamboçya hükümetini uyardı.

AB, insan hakları konusunda uyardığı Kamboçya'ya bir ay süre tanıdı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) giderek artan otoriter eğilimlerine karşı sık sık endişelerini dile getirdiği Kamboçya hükümetini "son kez" uyardı.


Birlik, ülkeyi 30 yıldan uzun süredir yöneten Başbakan Hun Sen hükümeti, eğer bir ay içinde ülkedeki insan hakları ihlallerine ilişkin rapora yanıt vermezse, Kamboçya'nın özel ticari statüsünü sonlandırmayı planlıyor.

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Avrupa Birliği, Kamboçya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:31 
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