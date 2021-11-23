AB, insan kaçakçılığına karışan ulaşım operatörlerini cezalandırma hazırlığında - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Belarus sınırındaki göçmen krizinden hareketle, insan kaçakçılığına herhangi bir şekilde karıştığına karar verdiği ulaşım operatörlerine cezai yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, düzenlediği basın toplantısında, Komisyonun Belarus- Polonya sınırındaki göçmenlere yönelik insan kaçakçılığı veya insan ticaretine karışan ya da bu faaliyetleri kolaylaştıran ulaşım operatörlerinin faaliyetlerini önlemek veya kısıtlamak için bir dizi yeni tedbiri onayladığını duyurdu.

Schinas, bunun, söz konusu faaliyetleri kolaylaştıran herhangi bir ulaşım türündeki (kara, hava, iç su yolları ve deniz) nakliye operatörlerine karşı önlemler almasına izin veren yeni bir yasal çerçeve olduğunu belirtti.

Tedbirlerin orantılı olacağını ve her bir duruma göre belirleneceği ifade eden Schinas, "Önlemler, (söz konusu operatörlerin) AB ortak pazarındaki faaliyetlerinin sınırlandırılmasını, lisanslarının veya yetkileri ile AB içinde yakıt ikmali veya bakım yapma haklarının askıya alınmasını ve AB üzerinden transit geçiş veya uçma yasağını içerebilir." diye konuştu.

Schinas, "Geri dönüşler sınırdaki durumu yatıştırmak için en önemli öncelik olma yolunda. Geri dönüşleri hızlandırmak için çalışıyoruz." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AB'nin gönüllü geri dönüşler için 3,5 milyon avroya kadar finansman sağlayacağını duyurmuştu.

"Ortaklarımıza diplomatik erişimimizi sürdüreceğiz"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Borrell, AB'nin durumla mücadele için aldığı farklı önlemleri şöyle özetledi:

"Belarus rejimi, insanların çaresizliğinden yararlanarak ve onları AB sınırlarına doğru iterek ülkedeki korkunç durumdan uzaklaşmaya çalışıyor. Başarılı olamayacaklar. Buna karşılık, yaptırım rejimimizi genişlettik ve Lukaşenko rejiminin bu hibrit saldırısının faillerine karşı yeni bir önlem paketi benimsiyoruz. BM kuruluşlarıyla ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayacağız. Ortaklarımıza diplomatik erişimimizi sürdüreceğiz."

Söz konusu mekanizma, AB'nin bu tür yasa dışı faaliyetlere karıştığına kanaat getirerek kara listeye aldığı şirketlere uygulanacak.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu arasında üçlü görüşmeler yapılacak. Bir metin üzerinde uzlaşılması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.