AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen "Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi" projesinin açılış konferansını düzenledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakcı, 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin aday ülke olarak 2002 yılından itibaren IPA fonlarından yararlanmaya başladığını hatırlattı.

Türkiye-AB İlişkilerinde her zaman iniş ve çıkışların olduğunu belirten Kaymakcı, "IPA, AB ile mali iş birliğimiz şu ana kadar en başarılı işleyen alanlardan biri oldu. Bu başarının devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, IPA ve IPA altında yürütülen programların Türk halkı ve diğer Avrupa halkları arasında önemli bir köprü olduğunu ifade ederek birlikte çalışma kültürünü ve ortak sorunlara ortak çözümler üretme kabiliyetini geliştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin IPA fonlarından yararlanmaya başladığından beri yaklaşık 9,2 milyar avroluk fon kullandığını belirten Kaymakcı, temelde 800 proje ve bu projelerin altındaki binlerce alt proje ile IPA'nın Türkiye'de uzanmadığı yer olmadığını aktardı.

Kaymakcı, "Biz aynı zamanda IPA fonlarını AB'nin önemli programlarına katılımda da kullanıyoruz. Erasmus, Ufuk Avrupa programlarına katılım gibi. Bu anlamda da IPA fonları gençliğe ve eğitime yatırım anlamında bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Meyer-Landrut ise yeni bir AB Mali Yardım dönemine girildiğini ve AB'nin bu yardımları genişleme ülkelerine sağladığını söyledi.

7 yıllık yeni bir dönem olacağını dile getiren Meyer-Landrut, "Bu yardım sürecinin amacı Türkiye'yi AB'ye ve değerlerine, müktesebatına yaklaştırmak." şeklinde konuştu.

Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak fonların Türkiye tarafından daha etkin ve verimli kullanılması adına teknik destek sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teknik yardım ekibinin çalışmalarının birkaç ay önce başladığını aktaran Meyer-Landrut, salgın koşulları altında başlayan sürecin bugün açılışını yaptıklarını ifade etti.

Meyer-Landrut, Türkiye tarafından hazırlanan 2021 taslağının önemli katkılarda bulunduğunu belirterek "Umuyorum ki önümüzdeki 3. dönemde Türkiye, bu teknik yardımla beraber bu fonları çok daha etkili ve verimle şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.