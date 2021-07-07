Üye Girişi
AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika

AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı

07.07.2021 12:33
AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen "Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi" projesinin açılış konferansını düzenledi.

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında desteklenen "Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi" projesinin açılış konferansını düzenledi.

Ankara'da bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Kaymakcı, 1999 yılındaki Helsinki Zirvesi'nin ardından Türkiye'nin aday ülke olarak 2002 yılından itibaren IPA fonlarından yararlanmaya başladığını hatırlattı.

Türkiye-AB İlişkilerinde her zaman iniş ve çıkışların olduğunu belirten Kaymakcı, "IPA, AB ile mali iş birliğimiz şu ana kadar en başarılı işleyen alanlardan biri oldu. Bu başarının devam etmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kaymakcı, IPA ve IPA altında yürütülen programların Türk halkı ve diğer Avrupa halkları arasında önemli bir köprü olduğunu ifade ederek birlikte çalışma kültürünü ve ortak sorunlara ortak çözümler üretme kabiliyetini geliştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin IPA fonlarından yararlanmaya başladığından beri yaklaşık 9,2 milyar avroluk fon kullandığını belirten Kaymakcı, temelde 800 proje ve bu projelerin altındaki binlerce alt proje ile IPA'nın Türkiye'de uzanmadığı yer olmadığını aktardı.

Kaymakcı, "Biz aynı zamanda IPA fonlarını AB'nin önemli programlarına katılımda da kullanıyoruz. Erasmus, Ufuk Avrupa programlarına katılım gibi. Bu anlamda da IPA fonları gençliğe ve eğitime yatırım anlamında bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Meyer-Landrut ise yeni bir AB Mali Yardım dönemine girildiğini ve AB'nin bu yardımları genişleme ülkelerine sağladığını söyledi.

7 yıllık yeni bir dönem olacağını dile getiren Meyer-Landrut, "Bu yardım sürecinin amacı Türkiye'yi AB'ye ve değerlerine, müktesebatına yaklaştırmak." şeklinde konuştu.

Meyer-Landrut, Türkiye ile AB arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yaparak fonların Türkiye tarafından daha etkin ve verimli kullanılması adına teknik destek sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Teknik yardım ekibinin çalışmalarının birkaç ay önce başladığını aktaran Meyer-Landrut, salgın koşulları altında başlayan sürecin bugün açılışını yaptıklarını ifade etti.

Meyer-Landrut, Türkiye tarafından hazırlanan 2021 taslağının önemli katkılarda bulunduğunu belirterek "Umuyorum ki önümüzdeki 3. dönemde Türkiye, bu teknik yardımla beraber bu fonları çok daha etkili ve verimle şekilde kullanabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Büyükelçi, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor 17:26 Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü 17:19 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi 17:10 Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 15:38 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı         
17:41
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı         
17:24
Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak         
17:13
Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı         
17:05
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB IPA 3. Dönem Projeleri'nin açılış konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement