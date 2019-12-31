AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli - Son Dakika

AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.

AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Iraklı yetkililerin diplomatik misyonları korumakla görevi olduğuna dikkati çekti.

AB'nin Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişe duyduğunu aktaran Stano, aynı zamanda Irak'ta DEAŞ'la mücadele koalisyonunun hedef alınmasını da kınadığını belirtti.

Stano, AB'nin Irak'taki reformları ve halkın barış isteklerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugaylarına düzenlediği saldırıyı protesto etmek için sabah saatlerinde Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğunu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi, önce elçilik binasının duvarını ateşe vermiş ardından içeri girmişti.

Elçilikteki güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu 20 eylemci yaralanmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:42 Kaynak: AA
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