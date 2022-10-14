AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak - Son Dakika
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AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak

14.10.2022 17:56
AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak

Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara müdahale ve halka baskı uygulandığı, ayrıca Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırım uygulamayı planlıyor.

Avrupa Birliği (AB), İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara müdahale ve halka baskı uygulandığı, ayrıca Ukrayna'daki savaşta kullanması için Rusya'ya insansız hava aracı sağladığı gerekçesiyle bu ülkeye yaptırım uygulamayı planlıyor.

Lüksemburg'da 17 Ekim'de yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'da Mahsa Emini'nin "ahlak polisi" tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmasından sonra ölmesi ve ardından başlayan gösteriler de ele alınacak.

Toplantı hakkında gazetecilere bilgi veren bir AB yetkilisi, İran'da halka uygulanan baskının kabul edilemeyeceğini belirtti.

AB ülkelerinin, yaptırımın doğru bir karşılık olduğunda hemfikir olduğunu kaydeden yetkili, yaptırım konusunda pazartesi günü karar alınmasını beklediğini bildirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu hafta "halka baskı uyguladığı" gerekçesiyle İran yönetimine yaptırım sinyali vermişti.

Toplantıda, insansız hava araçlarının Ukrayna'daki savaşta kullanımı meselesi de tartışılacak.

AB yetkilisi, İran yapımı araçların Rusya tarafından kullanımı hakkında kanıt arandığını söyledi. Bu konuda İran'dan bilgi talep ettiklerini aktaran yetkili, talebin reddedildiğini ancak şu ana kadarki göstergelerin İran yapımı araçların Rusya tarafından Ukrayna'da kullanıldığına işaret ettiğini söyledi.

İran'ın insansız hava araçlarının kullanımıyla ilgili pazartesi günkü toplantıda hemen bir yaptırım kararı çıkması beklenmiyor. Bakanların bu konuda fikirlerini ifade etmesi öngörülüyor.

Ukrayna'ya askeri yardım ve eğitim misyonu

AB bakanlarının gündeminde, Ukrayna'ya sağlanacak askeri destek kapsamında kurulması planlanan eğitim misyonu da bulunuyor.

AB, Ukrayna'da savaşın başlamasından önce de bir eğitim misyonu planlıyordu ancak üst düzey bir AB yetkilisinin verdiği bilgiye göre, gelinen aşamada durum değişti.

Daha önce bir askeri akademi kurulması planlanırken artık Ukrayna ordusunun doğrudan eğitimini kapsayan bir misyon kurulması düşünülüyor. Ukrayna'nın talep ettiği askeri misyonun kasım ortasında göreve başlaması hedefleniyor.

Ayrıca Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım konusunda bakanların karar alması bekleniyor. Bu çerçevede Ukrayna'ya askeri yardımlarda 500 milyon avroluk dilimin verileceği, böylece AB'nin bu ülkeye askeri desteğinin 3 milyar avroyu aşacağı belirtiliyor.

Azerbaycan- Ermenistan sınırına sivil misyon

Pazartesi günkü toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki durum da görüşülecek. AB, taraflar arasında sınır belirlenmesine yardımcı olmak üzere bölgeye geçici bir izleme misyonu gönderecek. Toplantıda misyonun çalışmaları ele alınacak.

Misyonun ekim ayı bitmeden bölgeye giderek çalışmaya başlaması planlanıyor.

AB yetkilileri, Güney Kafkasya'nın kendileri için büyük önem taşıdığını, bölgeye ilk kez bu tür bir misyon gönderdiklerini hatırlatıyor.

Misyonun gidişi öncesinde AB'nin teknik değerlendirme ekibi, Ermenistan'ın talebi üzerine bu ülkeye gitti. Bugün Erivan'a ulaşan ekip, AB izleme misyonunun gidişine hazırlık yapacak.

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Çin ile ilişkiler ve Lübnan'daki durum da konuşulacak.

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Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artacak AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artacak
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Mahsa Emini, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak - Son Dakika

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