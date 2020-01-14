AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında - Son Dakika

AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaşanan kriz sonrasında nükleer anlaşmadan çekildiğini duyuran İran'ın nükleer anlaşmayla vaat ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), ABD ile yaşanan kriz sonrasında nükleer anlaşmadan çekildiğini duyuran İran'ın nükleer anlaşmayla vaat ettiği yükümlülüklerini yerine getirmesi için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, AB'nin yeni bir diplomasi atağı hazırlığında olduğu duyuruldu. Borrell'in duyurduğu yeni girişime ilişkin resmi bir yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Borrell, " Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarından mektuplar aldım. Bu mektuplar İran'ın nükleer anlaşmasının (JCPOA) 36. paragrafında işlenen kısım ile ilgili olarak verdiği sözleri tutmasını istiyor. Bu ülkeler arasında ortak bir komisyon kurduk. Ben de bu komisyonun koordinatörü olarak inisiyatif alacağım" ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLARINA SESLENDİ Üç ülkenin beklentilerine cevap verdiğini bildiren Borrell, "Bu ülkelerin Dışişleri Bakanlarından nükleer anlaşmaya dair samimi umutlarını korumalarını ve bu çıkmazdan kurtulmak adına yapıcı ve diplomatik diyalog yolunu benimsemelerini istedim" dedi.

"Anlaşmanın tüm taraflarından aynı samimi yaklaşımı bekliyorum" diyen Josep Borrell, " Orta Doğu'da tansiyonun giderek tırmandığı bu günlerde nükleer anlaşmasının korunmasına hiç olmadığı kadar muhtacız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) anlaşmasından ilk olarak Trump yönetimi çekildiğini açıklamıştı. Son olarak ABD-İran gerginliği sırasında İran'ın da anlaşmadan çekildiğini açıklaması üzerine AB, İran'ın yeniden anlaşmaya geri dönmesi için girişimlere başlamıştı.

(İHA)

Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'dan İran'a gözdağı: Cevapsız bırakmayız
İran'dan İngiltere, Almanya ve Fransa'ya gözdağı: Sert ve kararlı bir yanıt vereceğiz İran'ın Ukrayna yolcu uçağını 2 roketle vurduğu iddia edildi Amerikan basını, İran'ın düşürdüğü uçakla ilgili yeni görüntüleri yayınladı! 2 roket 30 saniye arayla atıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 00:33:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, İran'a yönelik yeni hamle hazırlığında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]