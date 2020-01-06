AB, İran ile diplomasi trafiği yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika AB, İran ile diplomasi trafiği yapıyor - Son Dakika

AB, İran ile diplomasi trafiği yapıyor

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik sonrasında diplomatik trafiğe girişti.

AB, İran ile diplomasi trafiği yapıyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İran ve ABD arasında yaşanan gerginlik sonrasında diplomatik trafiğe girişti. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet ettiğini duyurdu.


ABD ile yaşanan sıcak gelişmeler sonrasında İran tarafından yapılan 'nükleer anlaşmanın anlamını yitirdiği' açıklamasının ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i anlaşmaya riayet edilmeye devam edilmesi için ikna çabası içinde olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı ile görüştüğü ve Brüksel'e davet ettiğini ifade eden Borrell, hem yaşanan gelişmeleri değerlendirme hem de nükleer anlaşmaya sadık kalınması konusunda Zarif'i ikna etmeyi amaçlıyor.


İngiltere'den çağrı


Öte yandan bir itidal çağrısı da İngiltere'den geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran ile ABD arasındaki gerginliğin silahlı bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini dile getirerek, böyle bir ihtimalin yaşanması durumunda terör unsurlarının işine yarayacak ve mağdurları daha da mağdur edecek bir durumun ortaya çıkacağını söyledi. Diplomatik yolların sonuna kadar zorlanması gerektiğini savunan Raab, tüm ülkeleri yakın çalışmaya davet ettiğini bildirdi.


Brüksel'deki uzmanlar İngiliz Dışişleri Bakanının bu çıkışını İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nda çok sayıda ticari gemisi bulunmasına bağlıyor. Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin, Brexit süreci sonunda AB'den bağımsız olarak dış politika yürütecek olan İngiltere'yi endişelendirdiği yorumları yapılıyor.


AB, Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin silahlı bir çatışmaya dönüşmesini istemiyor. Ancak İran ile diplomatik ilişkilerde gündemin ilk sırasında nükleer anlaşma konusu önemini koruyor. AB tarafından yapılan diplomatik çağrılara ve Brüksel davetine İran tarafından henüz resmi bir cevap verilmiş değil. - BRÜKSEL

Avrupa Birliği, Brüksel, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:46 Kaynak: İHA
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