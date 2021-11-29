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AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor - Son Dakika

AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor

29.11.2021 21:20
AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve İran halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılması için acele edilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve İran halkının yaşadığı sıkıntıların sonlandırılması için acele edilmesi gerektiğini söyledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında başlayan İran nükleer anlaşması görüşmelerinin ilk günü sona erdi.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam anlamıyla uygulanması ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD'nin dönüşünün ele alındığı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililer katıldı.

Mora, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer faaliyetlerinin sürdüğünü, ABD'nin de bu ülkeye yönelik yaptırımlarının devam ettiğini belirterek herhangi yeni bir gelişme olmadığını, bu zor koşullarda anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

İran'daki yeni iktidarın siyasi hassasiyetleri olduğunu vurgulayan Mora, bu ülkeden gelen yeni heyetin görüşlerini taraflarla paylaştığını, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni'nin başında bulunduğu bu heyetin son 6 turda yapılan çalışmaları tanıdığını, bu zamana kadar yapılan çalışmaların kaldığı yerden devam edeceğini kaydetti.

Acele edilmesi gerektiği vurgusu

"İran nükleer anlaşmasını hayata geçirmek, İran halkının yaşadığı sıkıntıları sona erdirmek, İran'ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası kamuoyunca şeffaf şekilde takip edilmesini sağlamak için acele edilmesi gerekiyor." diyen Mora, bu yaklaşımla 7'nci tura başladıklarını ve çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Mora, yarın ve sonraki gün yaptırımların kaldırılması ve nükleer anlaşmaya ilişkin oluşturulan iki çalışma grubunun faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

Hem yeni İran delegasyonu hem de diğer tarafların anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için ciddi bir çaba ortaya koyma isteğinde olduğunu belirten Mora, ileriki haftalarda önemli işler yapılacağına ilişkin olumlu izlenime sahip olduğunu kaydetti.

AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor
AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor
AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor
AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor
AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor

Avrupa Birliği, Avusturya, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: İran ile nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için acele edilmesi gerekiyor - Son Dakika


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