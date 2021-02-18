Son dakika! AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor - Son Dakika

Son dakika! AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor

18.02.2021 21:42
Son dakika! AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 yılında İran ile küresel güçler arasında kabul edilen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını...

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştüğünü belirterek, Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 yılında İran ile küresel güçler arasında kabul edilen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklediğini açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Michel'in Ruhani'ye Avrupa Birliği'nin (AB) 2015 yılında İran ile küresel güçler arasında kabul edilen Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını desteklediğini belirttiği aktarıldı. Michel ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüm. AB, JCPOA'nın tam olarak uygulanmasını desteklemektedir. Olumlu adımlarla desteklenen diplomasi alanı bu aşamada çok önemli" dedi.

İran Yüksek Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise bu hafta içinde yaptığı açıklamada, ABD'den İran'a yönelik yaptırımları kaldırması karşılığında İran'ın anlaşmaya yeniden katılabileceğinin ve ABD'den "söz değil, eylem" talebinde bulunmuştu.

(İHA)

Son dakika! AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! AB, İran ile olan nükleer anlaşmayı destekliyor - Son Dakika


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