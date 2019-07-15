Son Dakika Haberleri: AB: İran'ın uranyum seviyesi risk oluşturmuyor, diplomasiye devam
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AB: İran'ın uranyum seviyesi risk oluşturmuyor, diplomasiye devam

5 saat önce

Tahran'ın uranyum zenginleştirme noktasında ulaştığı noktayı henüz önemli bir ilerleme olarak görmeyen AB, bu aşamada diplomatik çabalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde birleşti

AB: İran'ın uranyum seviyesi risk oluşturmuyor, diplomasiye devam, System.String[]
Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları nükleer antlaşma ile belirlenen uranyum zenginleştirme sınırını geçen İran'a karşı anlaşmadan ileri gelen itiraz hakkının kullanmamaya karar verdi. Tahran'ın uranyum zenginleştirme noktasında ulaştığı noktayı henüz önemli bir ilerleme olarak görmeyen AB, bu aşamada diplomatik çabalara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

AB tarafından alınan bu karar İran'dan ziyade yaptırımları sertleştirmek isteyen ve nükleer antlaşmadan tek taraflı olarak çekilen Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bir mesaj vermeyi amaçlıyor.
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Avrupa Birliği, Tahran, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:52 
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