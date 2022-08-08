AB, İran müzakerelerinin nihai metnine başkentlerden siyasi onay bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Viyana'daki İran nükleer müzakerelerinin ardından sunulan "nihai metne" müzakereci tarafların başkentlerinden siyasi onay beklentisi içinde olduğunu bildirdi.

Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmaya dönebilmesi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta yeniden başlayan müzakerelerde anlaşma koordinatörü olarak sunduğu nihai metin hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerecilerin İran ile ABD arasında ince ayar yapmak ve kalan bazı son meselelere teknik ayarlamalar sunmak için uğraştığını belirten Borrell, müzakere edilecek her konunun müzakeresinin tamamlandığını ve bunların artık nihai metinde bulunduğunu ifade etti.

Borrell, "Ancak her teknik meselenin ve her paragrafın arkasında başkentlerde alınması gereken bir siyasi karar yatmaktadır. Bu yanıtlar, olumlu olursa anlaşmayı imzalayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin 2018'de ayrıldığı anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyor. Anlaşmanın koordinatörlüğünü AB yürütüyor.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini istiyor. İran ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 20 Temmuz'da İran ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek için taraflara yeni bir taslak metin sunduğunu duyurmuştu. Tahran ve Washington yönetimleri de AB'nin sunduğu yeni çözüm önerilerini olumlu karşıladıklarını açıklamıştı.

Yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ağustos'ta taraflar, Avusturya'nın başkenti Viyana'da müzakereler için yeniden bir araya gelmiş, AB diplomatları, bugün anlaşma için nihai bir metin sunduklarını duyurmuştu.