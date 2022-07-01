AB, İran nükleer müzakerelerinin çökmesinden endişeli - Son Dakika
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AB, İran nükleer müzakerelerinin çökmesinden endişeli

01.07.2022 01:13
AB, İran nükleer müzakerelerinin çökmesinden endişeli

BİRLEŞMİŞ Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer müzakerelerinin çökebileceğinden endişe duyduğunu belirterek, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz." dedi.

BİRLEŞMİŞ Avrupa Birliği'nin (AB) Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer müzakerelerinin çökebileceğinden endişe duyduğunu belirterek, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz." dedi.

İran nükleer anlaşmasının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi toplantısında Avrupalı diplomatlar, müzakerelerin çökebileceği endişelerini dile getirdi.

AB'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Olof Skoog, İran nükleer anlaşmasının ABD ve İran arasında ikili bir konu olmadığını ve anlaşmaya taraf ülkelerin oldukça zor siyasi seçimler yaptığını belirterek, müzakerelerin başarısız olabileceği endişesini, "Bitiş çizgisini göremeyebiliriz." şeklinde dile getirdi.

Skoog, masadaki teklif üzerinden anlaşmaya varılması için fırsatın kaçırılmaması çağrısı yaptı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere de İran'ın gerçekçi olmayan yeni talepler ortaya koyduğunu söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Richard Mills, İran'ın nükleer anlaşma dışındaki ek taleplerini geri çekmesi durumunda bir anlaşmaya varabileceklerini ifade etti.

İran'ın BM Büyükelçisi Majid Takht Ravanchi ise müzakerelerdeki mevcut çıkmazdan "ABD'nin katı yaklaşımını" sorumlu tuttu.

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, ABD ve İran'a nükleer müzakerelerde iş birliği ve anlaşma çağrısı yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

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