Ab, İran Yaptırımlarını Uzattı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, İran'a "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle uyguladığı yaptırımların süresini 1 yıl uzatma kararı aldı.



AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, İran'da yaşanan "ciddi insan hakları ihlalleri" nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 13 Nisan 2020'ye kadar uzatılması kararı alındığı bildirildi.



Açıklamada, AB'nin İran yaptırım listesinde, mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 1 şirket ve 82 kişi bulunduğu ayrıca ülkeye içeride baskı unsuru olarak kullanılabilecek ekipman ve dinleme teknolojileri ihracatının yasak olduğu kaydedildi.



AB, ilk olarak 2011'de başlattığı insan hakkı ihlali yaptırımlarını her yıl uzatarak devam ettiriyor.



AB'nin, nükleer program nedeniyle İran'a karşı uyguladığı ekonomik ve finansal yaptırımlar ise kaldırılmış durumda bulunuyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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