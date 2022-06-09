AB, İspanya ile ilişkilerini kesen Cezayir'den geri adım atmasını istedi - Son Dakika
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AB, İspanya ile ilişkilerini kesen Cezayir'den geri adım atmasını istedi

09.06.2022 20:13
AB, İspanya ile ilişkilerini kesen Cezayir'den geri adım atmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile siyasi ve ticari ilişkilerini kesme kararı alan Cezayir'den geri adım atmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), Batı Sahra sorununda politikasını Fas'tan yana değiştiren İspanya ile siyasi ve ticari ilişkilerini kesme kararı alan Cezayir'den geri adım atmasını istedi.

Batı Sahra sorunu nedeniyle yaklaşık 10 ay kriz yaşadığı Fas ile ilişkileri normalleştirme sürecine sokan İspanya, bu kez Cezayir'den gelen tepkilere karşı diplomasi yürütüyor.

Cezayir'in, İspanya ile 20 yıllık geçmişi olan dostluk ve iyi komşuluk anlaşmasını ivedilikle askıya alması ve ardından bu ülkeyle dış ticaretini dondurduğunu açıklaması sonrasında İspanyol hükümeti, AB aracılığıyla ilk tepkisini verdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, Cezayir'in İspanya'ya yönelik aldığı kararları "aşırı endişe verici" olarak yorumlayarak, "Cezayir'e bu kararından geri adım atması çağrısı yapıyoruz." dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Nabila Massrali de benzer şekilde endişelerini dile getirerek, "Cezayir, Akdeniz'de AB'nin önemli ortaklarından biridir ve bu bölgenin istikrarı için kilit konumdadır. İspanya ile ilgili bu kararını tekrar gözden geçirmesini bekliyoruz. Biz AB olarak bu kararın etkisini gözden geçiriyoruz, diyalog ve diplomatik kanalları değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de "Cezayir'in aldığı kararları analiz ediyoruz. Sakin, yapıcı ve İspanya'nın savunmasına yönelik bir cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İspanya-Cezayir arasındaki kriz

İspanya hükümeti, Batı Sahra sorunundan dolayı yaklaşık 10 ay süren Fas ile yaşadığı diplomatik krizi düzeltmek ve ikili ilişkileri normalleştirmek için mart ayında harekete geçmişti.

Başbakan Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ikili ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine girilmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir de Madrid'deki Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada, İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

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Fas-İspanya ilişkilerindeki bahar havası 'deniz sınırları' meselesinden nasıl etkilenecek? Fas-İspanya ilişkilerindeki bahar havası 'deniz sınırları' meselesinden nasıl etkilenecek? Cezayir, İspanya ile ticari ilişkilerini dondurdu Cezayir, İspanya ile ticari ilişkilerini dondurdu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Cezayir, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

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