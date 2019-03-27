Ab, İsrail'in Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini Tanımamaktadır"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını bildirdi.



Berger, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından açıklama yaptığını anımsattı.



Mogherini'nin, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Berger, "Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Hem uluslararası hukuk uyarınca hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 142 sayılı kararı ve 1981 tarihli 497 sayılı kararı uyarınca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır." ifadelerini kullandı.

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