AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır - Son Dakika

AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

15.10.2020 22:53
AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimlere izin vermesine tepki göstererek, devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimlere izin vermesine tepki göstererek, devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in son günlerde Batı Şeria ve Kudüs ile çevresinde yerleşimlerin ciddi şekilde genişleyeceğini duyurduğunu belirtti.

Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasını öngören planların gelecekteki iki devletli çözümün sonucu olacak Filistin devletinin varlığını sürdürmesini tehlikeye attığını ifade eden Borrell, şunları kaydetti:

"Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir. Yerleşim faaliyetleri, Filistinliler ile İsrailliler arasında sivil ve güvenlik iş birliğinin devamı ile anlamlı, doğrudan müzakerelerin sürmesi için gerekli zemine yönelik güven inşasını amaçlayan mevcut çabaları tehdit etmektedir. İsrail hükümeti bu kararları geri almalı ve Doğu Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerdeki devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurmalıdır."

Borrell, ayrıca marttan ağustosa kadar Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıkılan veya el koyulan yapıların sayısının arttığını belirterek, "AB, İsrail'e bu tür yıkımları durdurma çağrısını tekrarlamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylamıştı. İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Avrupa Birliği, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girenler, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı Şizofreni hastası, maske uyarısı yapan market müdürünü 3 yerinden bıçakladı Fransa'da eski cerrah hakkında 312 kişiye tecavüz ve cinsel tacizden soruşturma açıldı Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Yeni salgın tehlikesi patlak verdi, koronavirüsle aynı aileden! Solunum sistemine saldırıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi
Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor Azerbaycan istihbaratı deşifre etti! Ermenistan, ağır yenilgiyi unutturmak için terör eylemi planlıyor         
22:30
Genç avukata bıçaklı saldırı! Gözünden ve boynundan yaralandı Genç avukata bıçaklı saldırı! Gözünden ve boynundan yaralandı         
22:14
Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum Anayasa Mahkemesi tartışmalarına Abdullah Gül de dahil oldu: Hayretle karşılıyorum         
21:26
Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı Ailesinin öldüğünü düşünerek dondurucuya koyduğu adam 20 saat sonra uyandı         
20:15
Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 1693 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Kan grubu Kan grubu "0" olan kişilerin koronavirüse yakalanma ve hastalığı ağır geçirme riski daha az         
17:53
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı Varisler dava açtı, eski bakan Işılay Saygın'ın bankadaki kasası hakim gözetiminde açıldı         
15:27
Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti         
14:42
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 23:13:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei