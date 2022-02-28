AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Borrell, İsviçre'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB ekonomik yaptırımlarını kabul etmesini ve yaptırım listesindekilerin varlıklarını dondurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerine işaret eden Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışçıl bir ülkeye ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırı karşısında birlik içerisinde olduklarını belirtti.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, bugün Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı.

İsviçre, Rus vatandaşları için vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı da kısmen askıya aldı.