AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun - Son Dakika
Üye Girişi

AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun

28.02.2022 19:42
AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

Avrupa Birliği (AB), İsviçre'nin Rusya'ya karşı kendisiyle aynı yaptırımları uygulama kararını memnuniyetle karşıladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsviçre'nin Rusya'ya karşı yaptırım kararı alan ülkeler arasına katılmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Borrell, İsviçre'nin Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı AB ekonomik yaptırımlarını kabul etmesini ve yaptırım listesindekilerin varlıklarını dondurmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceklerine işaret eden Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışçıl bir ülkeye ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırı karşısında birlik içerisinde olduklarını belirtti.

Tarafsızlığı ve uluslararası barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla bilinen İsviçre, bugün Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı almıştı.

Avrupa ülkelerinin Rusya'ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya'ya bugünden itibaren kapattı.

İsviçre, Rus vatandaşları için vize kolaylığı sağlayan anlaşmayı da kısmen askıya aldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna'daki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade etti. Son dakika haberleri! AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya-Ukrayna'daki savaşı Rus halkının istemediğinden emin olduklarını ifade etti. İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı İsviçre, Rusya'ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulama kararı aldı

Avrupa Birliği, Ukrayna, İsviçre, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun - Son Dakika


Son Dakika
19:35 Zelenski çağrıda bulunmuştu! Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı
19:14 Yaklaşık 6 saat sürdü! Rusya-Ukrayna müzakeresi bitti
19:01 Putin'den yeni hamle! Yaptırımlar sonrası ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 19:48:36. #1.11#
SON DAKİKA: AB, İsviçre'nin Rusya'ya yaptırım kararından memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement