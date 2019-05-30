AB-İtalya gerginliğine karşın Avrupa piyasaları artıda
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– Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 130'unu aşan bütçe tasarısını reddetmesi ile ilişkilerin gerilmesine karşın, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:52 Kaynak: DHA
– Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 130'unu aşan bütçe tasarısını reddetmesi ile ilişkilerin gerilmesine karşın, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Açvrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.28
DAX yüzde 0.49 ve
CAC yüzde 0.41 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 kayıpla 1.1126 düxeyine geriledi.
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