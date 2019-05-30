Son Dakika Haberleri: AB-İtalya gerginliğine karşın Avrupa piyasaları artıda
Son Dakika Ekonomi Haber

AB-İtalya gerginliğine karşın Avrupa piyasaları artıda

5 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 130'unu aşan bütçe tasarısını reddetmesi ile ilişkilerin gerilmesine karşın, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.

AB-İtalya gerginliğine karşın Avrupa piyasaları artıda, System.String[]
–  Avrupa hisse senedi piyasaları, Avrupa Birliği'nin (AB) İtalya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 130'unu aşan bütçe tasarısını reddetmesi ile ilişkilerin gerilmesine karşın, açılış öncesi işlemlerde yükseldi.
Açvrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi işlemlerde son durum şöyle:
FTSE yüzde 0.28
DAX yüzde 0.49 ve
CAC yüzde 0.41 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.05 kayıpla 1.1126 düxeyine geriledi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:52 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chelsea-Arsenal UEFA Avrupa Ligi Finali şifresiz kanalda Bakü'de Mesut Özil Fener'e pankartı! Avrupa Liginde zafer Chelsea'nin Chelsea'nin kupayı alması Başakşehir'i sevindirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 10:57:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB-İtalya gerginliğine karşın Avrupa piyasaları artıda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]