AB, İtalya ve Almanya'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nota verildi - Son Dakika

AB, İtalya ve Almanya'ya Dışişleri Bakanlığı tarafından Nota verildi
23.11.2020 20:59
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ticari amaçla Libya'ya giden Roseline-A isimli gemiye yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamada AB, İtalya ve Almanya'ya Nota verildiğini duyurdu.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ticari amaçla Libya'ya giden Roseline-A isimli gemiye yapılan baskınla ilgili yaptığı açıklamada AB, İtalya ve Almanya'ya Nota verildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada " Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere Nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır" denildi.
Son Dakika Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor İrini Operasyonu Komuta Merkezi, Türk gemisine yönelik hukuksuz aramayı itiraf etti Son Dakika: Türk gemisindeki hukuk dışı aramayla ilgili AB, Almanya ve İtalya büyükelçilerine nota verildi Bülent Arınç'tan "AK Parti'den istifa edecek misiniz?" sorusuna net yanıt: Neden istifa edeyim? Tartıştığı üvey babasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Canıma tak etmişti Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada