Son Dakika Haberleri: AB-Japonya anlaşması Türkiye'yi de etkiliyor

AB-Japonya anlaşması Türkiye'yi de etkiliyor

1 saat önce

Japonya ticaret anlaşmasının Türkiye'yi de ilgilendirdiğini söyleyen İKV Başkanı Zeytinoğlu, "AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye ayrı bir anlaşma imzalamadığı sürece ürünlerini tarifesiz satamıyor" dedi.

AB-Japonya anlaşması Türkiye'yi de etkiliyor, System.String[]
AB-Japonya ticaret anlaşmasının Türkiye'yi de ilgilendirdiğini söyleyen İKV Başkanı Zeytinoğlu, "AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye ayrı bir anlaşma imzalamadığı sürece ürünlerini tarifesiz satamıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:22 

Ekonomi
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