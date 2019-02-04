Ab-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması Türkiye'yi de Etkileyecek"

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'yi de etkileyeceğini belirterek, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bu müzakerelerin ivedilikle tamamlanmasının stratejik bir öncelik olması gerekiyor.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'yi de etkileyeceğini belirterek, "Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bu müzakerelerin ivedilikle tamamlanmasının stratejik bir öncelik olması gerekiyor." ifadesini kullandı.



İKV'den yapılan açıklamada, 1 Şubat 2019'da yürürlüğe giren AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın, dünyanın en büyük ekonomilerinden olan AB ve Japonya'nın kurallara dayanan, adil ticaret için atmış oldukları önemli bir adım niteliğinde olduğu, bu anlaşmanın korumacılık eğilimlerinin hız kazandığı ve serbest ticaretin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı ek vergiler ve korunma önlemleri ile tehdit edildiği bir dönemde gerçekleşmesinin önemini daha da arttırdığı vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İKV Başkanı Zeytinoğlu, söz konusu iki önemli ticari oyuncuyu bir araya getiren anlaşmanın Türkiye açısından son derece önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin de Japonya ile serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin devam ettiğini hatırlattı.



AB-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Türkiye'yi de etkileyeceğini ve anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra bu müzakerelerin ivedilikle tamamlanmasının stratejik bir öncelik olması gerektiğini vurgulayan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:



"1 Şubat 2019 itibarıyla yürürlüğe giren anlaşma ile 635 milyon insanın yaşadığı ve küresel hasılanın 3'te birinin üretildiği AB ve Japonya, pazarlarını karşılıklı olarak açıyor. Anlaşmanın tamamıyla yürürlüğe girmesinin ardından AB ile Japonya arasındaki ticaretin 36 milyar avro artması bekleniyor. Bu anlaşma, Türkiye'yi de doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye, AB ile Gümrük Birliği içinde ve Gümrük Birliği, sanayi ürünlerini kapsıyor. Gümrük Birliği'nin gereği olarak Türkiye, AB'nin ticaret anlaşmalarına da uyum sağlamak durumunda. Türkiye'nin AB'nin ticaret müzakereleri ile eş zamanlı olarak söz konusu üçüncü ülkeler ile ticaret anlaşmaları müzakerelerini gerçekleştirmesi, ticaret imkanlarının artırılması ve dış ticaret hedeflerine ulaşılması açısından önemli. Aksi takdirde AB ile STA imzalayan ülkeler, Gümrük Birliği sebebiyle Türkiye pazarına ürünlerini tarifesiz satabilirken, Türkiye bu ülkelerle ayrı bir anlaşma imzalamadığı sürece o ülke pazarlarına ürünlerini tarifesiz bir şekilde satamıyor.



Japonya örneğinde, Türkiye'nin STA müzakereleri halen devam ediyor. Son tur görüşmeler, aralık ayında Ankara'da yapıldı. Bu sürecin hızlanması ve Japonya'ya ihracat ve ortak iş olanaklarını artıracak bir anlaşmanın ivedilikle imzalanması son derece önemli. Japonya'ya ihracatımız 2018'in ilk 6 ayında 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu son derece yetersiz. Bunun yanında, güçlü otomotiv sektörü ile Japonya'dan gelen otomotiv ürünlerine AB pazarında 7 yıllık geçiş sonrasında sıfır vergi uygulanacak olması, Türkiye'den yapılan ithalatın azalmasına sebep olabilir."



- Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği modernizasyonu





Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin modernizasyonu sürecine de dikkati çekerek, siyasi engeller sebebiyle müzakereler başlamasa da önümüzdeki süreçte Gümrük Birliği'ni güncellemenin hem Türkiye hem de AB'nin yararına olacağını belirtti.





AB ve Japonya arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yeni nesil bir anlaşma olduğunu, sanayi ürünleri ticaretinin yanında tarım, hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve veri güvenliği gibi kapsamlı konuları da içerdiğini bildiren Zeytinoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Türkiye, AB ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna hazırlanırken, bu tür model olarak alınabilecek anlaşmaları incelemek ve ticaretin yeni ufuklarını anlamak çok önemli. Bu süreçte siyasi engeller sebebiyle müzakereler henüz başlamasa da yakın bir gelecekte Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerek Türkiye gerekse AB açısından kaçınılmaz bir zorunluluk halini almış durumda. Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve güncellenmesi tıpkı Japonya ile AB arasındaki anlaşmada olduğu gibi hizmetler, kamu alımları, veri güvenliği ve tarım gibi son derece teknik ve stratejik alanları kapsayacak. Türkiye'nin bu süreçten azami fayda sağlayabilmesi için Ticaret Bakanlığımız ve diğer ilgili bakanlıkların, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar ile çok yakın çalışması şart."

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