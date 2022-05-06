AB-Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak - Son Dakika
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AB-Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak

06.05.2022 18:46
AB-Japonya Zirvesi, 12 Mayıs'ta Tokyo'da yapılacak

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasındaki zirvelerin 28'incisi, Tokyo'da Rusya-Ukrayna, Çin ve ikili ilişkiler gündemiyle 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Avrupa Birliği (AB) ile Japonya arasındaki zirvelerin 28'incisi, Tokyo'da Rusya- Ukrayna, Çin ve ikili ilişkiler gündemiyle 12 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bir AB yetkilisinden alınan bilgiye göre, zirvede, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Japonya Başbakanı Fumio Kishida bir araya gelecek.

Taraflar ikili ilişkileri çerçevesinde AB'nin "Stratejik Pusula"sı aracılığıyla güvenlik ve savunma iş birliği, dijital ortaklık, ticaret, iklim değişikliği, küresel ekonomi, gıda ve enerji güvenliği ile seyahat kısıtlamalarının kaldırılması konularını ele alacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısına karşı ortak tepki veren tarafların, yaptırımlar konusunda daha fazla iş birliği ve Ukrayna'ya insani, siyasi, mali ve maddi destek sağlamanın somut yollarını görüşmeleri de bekleniyor.

Toplantının sonunda liderlerin ortak bir bildiri kabul etmeleri ve "dijital ortaklık" başlattıklarını duyurmaları planlanıyor.

AB, Japonya'yı Hint-Pasifik bölgesindeki en yakın stratejik ortağı olarak tanımlıyor ve zirveye ittifaklarını mevcut konjonktürde pekiştirmeleri için fırsat olarak bakıyor. Tarafların Çin'in bölgedeki iddialı rolünü de ele almaları bekleniyor.

Son AB-Japonya Zirvesi, 27 Mayıs 2021'de video konferans yoluyla gerçekleşmişti.

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Avrupa Birliği, Japonya, Tokyo, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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