Son Dakika Haberleri: AB, kamu borçlusu ülkelere ceza verebilir

AB, kamu borçlusu ülkelere ceza verebilir

22 dakika önce

AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi.

AB, kamu borçlusu ülkelere ceza verebilir, System.String[]
AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:13 
Ekonomi
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