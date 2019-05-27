AB, kamu borçlusu ülkelere ceza verebilir
22 dakika önce
AB Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya ve Belçika başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi.
AB
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:13
Komisyonu'nun, yüksek kamu borcundan dolayı İtalya
ve Belçika
başta olmak üzere bazı AB ülkelerine mektup göndererek açıklama isteyeceği belirtildi.
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