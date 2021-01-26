AB kapıları kapalı, bu durum Ukrayna pazarında Türkiye için bir fırsat - Son Dakika

AB kapıları kapalı, bu durum Ukrayna pazarında Türkiye için bir fırsat

26.01.2021 10:30
AB kapıları kapalı, bu durum Ukrayna pazarında Türkiye için bir fırsat, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 2021 yılına dair beklenti ve öngörülerle ilgili nabız tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART) Başkanı Mariana Oleskiv ile online görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye Seyahat AcentalarıBirliği (TÜRSAB), 2021 yılına dair beklenti ve öngörülerle ilgili nabız tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı (DART) Başkanı Mariana Oleskiv ile online görüşme gerçekleştirdi.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, toplantının başlangıcında meslektaşı Oleskiv'e haziran ayında sınırların açılmasının ardından Türkiye'ye ilk gelen turist kafilesinin Ukrayna'dan olduğunu hatırlattı ve Türk turizmciler olarak bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Bağlıkaya "Ukrayna bizim önde gelen turizm pazarlarımızdan biri. Pandemi döneminde bile Türkiye'yi ilk ziyaret eden misafirlerimiz Ukraynalıydı. Buraya gelmeleri moralimizi yükseltti ve bu zorlu dönemi geçirmemize yardımcı oldu. Pandemiye rağmen 2020 yılının on aylık döneminde 900 binden fazla Ukraynalıyı ülkemizde konuk ettik. Bu nedenle Türkiye turizminde önemli bir yere sahipsiniz. Bildiğiniz gibi, turizm sektörlerimiz arasında güçlü bir bağ ve stratejik bir ilişki var. Öte yandan, Ukrayna kolay ulaşımıyla bizim için büyük turizm potansiyeli olan bir yer. Bu da Türk ziyaretçiler için çok değerli bir yer olmasını sağlıyor" dedi.

Türkiye Kapadokya ve Gaziantep'e ilgi arttı

Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Mariana Oleskiv ise 2020 yılında ülkesinin vatandaşları için Türkiye'nin bir numaralı turizm durağı olduğunu belirtti. Görüntülü yapılan toplantıda Bağlıkaya ve Oleskiv, 2021 yılına yönelik her iki ülkeye olan talep ve beklentileri de değerlendirdiler. DART Başkanı Mariana Oleskiv "İnsanlar seyahat etmeyi çok özledi. 2021, Türkiye'nin şehir gezileri satması için büyük bir fırsat olabilir. Özellikle Lviv, Odesa ve Kiev gibi büyük şehirlerde yaşayan Ukraynalılar için bu şehir gezileri büyük bir pazar. Çünkü insanlar artık kendi ülkelerinde bulunmaktan sıkıldı. Şu anda birçok arkadaşım İstanbul'a gitti. Bence başka şehirleri de hafta sonu için ya da üç dört günlüğüne böyle bir durak haline getirebilirsiniz. İnsanlar bütçe dostu havayollarıyla Avrupa şehirlerine gidiyordu ama şu an AB kapıları kapalı. Bu Türkiye için bir fırsat. Kapadokya, Ukraynalıların pek bilmediği bir bölgeydi ama 2020 yılında sosyal medya ve Instagram'dan oraya ait birçok fotoğraf gördüler ve ilgileri arttı. Lezzetleriyle Unesco Listesi'ne giren Gaziantep de yemekleri ve bölgenin ruhuyla Ukraynalılar için bir başka durak olabilir." sözleriyle Türkiye'nin, Antalya dışında diğer bölgelere de ilginin artmaya başladığını ifade etti.

"Türkiye'deki salgın önlemleri ve kontroller gayet iyi"

Firuz Bağlıkaya, Ukraynalı meslektaşına Türkiye'nin aldığı salgın önlemleri hakkında bilgi verdi ve bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istedi. 2020 sonlarında, Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve önlemleri yerinde gözlemlediğini belirten Oleskiv, "Hükümetinizin aldığı önlemler ve kontrol kapasiteniz gayet iyiydi. Ukrayna'da da devletin koyduğu kurallar var ve kontroller yapılıyor" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, "2021'de Ukraynalıları ülkemizde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" sözleriyle görüşmeyi sonlandırdı. İki başkan, ülkeler arasındaki turizm akışını ve karşılıklı tanıtım faaliyetlerini artırmak için sözleşti.

Bağlıkaya, Ukrayna, Türkiye, Turizm, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin AB kapıları kapalı, bu durum Ukrayna pazarında Türkiye için bir fırsat - Son Dakika Magazin


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