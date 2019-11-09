AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak
7 saat önce
Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.
Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, "AB'nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu" vurgulandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:59
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