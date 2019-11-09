Son Dakika Haberleri: AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak
Son Dakika Dünya AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

7 saat önce

Avrupa Birliği’nin önemli ülkeleri kara para aklama faaliyetleriye mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.

AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.


Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, "AB'nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu" vurgulandı.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:59 
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