AB, kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için denetim organı kuracak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri kara para aklama faaliyetleriyle mücadele için yeni bir denetim organı kurulmasını istedi.



Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Letonya tarafından ortak yayınlanan bildiride, "AB'nin, birliğin finansal sistemi içinde kara para aklama faaliyetleriyle mücadelede ortak bir denetim mekanizması kurmasının gerekli olduğu" vurgulandı.