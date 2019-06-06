Son Dakika Haberleri: AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede
Son Dakika Dünya Haber

AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede

34 dakika önce

Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.

AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede, System.String[]
Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB), Danimarka, Estonya, Letonya, Lüksemburg, Malta, Kıbrıs ve Hollanda'daki birçok büyük banka zincirinin finsansal suçları önlemede nerede hata yaptığına dair bulguları ortaya çıkarmayı ve Avrupa'daki bankacılık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:38 
Avrupa, Avrupa Birliği, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis! Seri katil Alman hemşireye ömür boyu hapis AB'den vize ücret zammına onay Kendisini aldatan eşini, kızının gözleri önünde vurarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 00:12:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]