AB 'kara para aklayan' bankaları incelemeye aldı: Alman ve Fransız devler de listede
34 dakika önce
Avrupa Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:38
Komisyonu, kara para aklama suçuna karışan bankalara yönelik yeniden inceleme başlattı. Söz
konusu bankalar arasında Alman Deutsche Bank
ve Fransız Societe General gibi Avrupa'nın büyük bankaları bulunuyor. Avrupa Birliği
(AB
), Danimarka
, Estonya
, Letonya
, Lüksemburg
, Malta
, Kıbrıs
ve Hollanda
'daki birçok büyük banka zincirinin finsansal suçları önlemede nerede hata yaptığına dair bulguları ortaya çıkarmayı ve Avrupa'daki bankacılık sistemlerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
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