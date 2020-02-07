AB, Karadağ hükümeti ile Sırp Ortodoks Kilisesi arasında diyaloğu destekliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Karadağ'da yaşayan Sırpların tepkisine neden olan Dini Özgürlükler Yasası'nın uygulanması aşamasında, hükümet ile Sırp Ortodoks Kilisesi arasında diyalog kurulmasını destekliyor.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Başbakan Dusko Markovic ile görüşen AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, düzenlenen ortak basın toplantısında, Karadağ'da 1918'e kadar inşa edilmiş dini yapıların, devletin mülkiyetine geçmesini öngören yeni yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varhelyi, AB'nin Karadağ hükümeti ile yasaya karşı çıkan Sırp Ortodoks Kilisesi arasındaki meseleyi çözme yetkisine sahip olmadığını belirterek, taraflar arasında diyalog kurulmasından yana olduklarını söyledi.

Dünyanın gözünün, Karadağ'ın üzerinde olduğunu belirten Varhelyi, "Diyalog yoluyla her iki taraf için makul bir çözüm yolu bulunması fikrini destekliyoruz." dedi.

Varhelyi, Karadağ'ın AB'ye üyelik sürecine de değinerek görev süresi içinde AB'ye üye olup olmamasının Karadağ'ın kendi çabasına bağlı olduğunun altını çizdi.

Karadağ'ın, bölge ülkeleri arasında AB'ye üyelik sürecinde lider konumda olduğunu belirten Varhelyi, "Görevimin sonuna kadar en az bir Batı Balkan ülkesinin AB üyesi olacağı konusunda söz verdim." ifadelerini kullandı.

Varhelyi, 2020'nin Karadağ için hassas bir yıl olduğunu vurgulayarak muhalefete bu yıl içinde yapılacak genel seçime katılma çağrısında bulundu.

Başbakan Markovic de Karadağ toplumunun güvenli ve istikrarlı bir toplum olduğunu belirterek, dezenformasyon kampanyalarının devletin işleyişine zarar veremeyeceğini vurguladı.

Genel seçimde birlik olmanın, ülkenin AB üyeliği için önemine işaret eden Markovic, "AB üyeliği, tüm çıkarlarımızın başında geliyor." dedi.

Markovic, Sırp Ortodoks Kilisesi'ne yeni yasa ile ilgili bir uzlaşma yolu bulunması noktasında gönderdiği mektup hakkında da Varhelyi'yi bilgilendirdiğini sözlerine ekledi.