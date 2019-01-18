Son Dakika Haberleri: AB karar alınca, çelikçiler yıla daralma ile başladı

AB karar alınca, çelikçiler yıla daralma ile başladı

20 dakika önce

AB'nin çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı, 2018 yılından bu yana geçici olarak uygulanan ve Türk çelikçileri de kapsayan kotaların önümüzdeki 2.5 yıl boyunca kalıcı hale geldiği anlamına geliyor.

AB karar alınca, çelikçiler yıla daralma ile başladı, System.String[]
AB'nin çelik sektörünü ABD'nin ilave gümrük vergileri kararının etkilerinden korumaya yönelik tedbirleri 2021 yılına kadar uzatma kararı, 2018 yılından bu yana geçici olarak uygulanan ve Türk çelikçileri de kapsayan kotaların önümüzdeki 2.5 yıl boyunca kalıcı hale geldiği anlamına geliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:05 

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Ekonomi
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