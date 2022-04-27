AB, Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırıyor

27.04.2022 13:44
AB, Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Katar ve Kuveyt vatandaşları için kısa süreli seyahatlerde vizeyi kaldırmak için teklif hazırladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Katar ve Kuveyt vatandaşları için kısa süreli seyahatlerde vizeyi kaldırmak için teklif hazırladı.

AB Komisyonunun teklifine göre, biyometrik pasaport sahibi Katar ve Kuveyt vatandaşları, AB ülkelerine 6 ay içinde 90 günden kısa süreli iş, turizm ve özel seyahatleri için vizeye ihtiyaç duymayacak.

AB, teklifini iki ülkeyle ilişkileri düzensiz göç, güvenlik ve ekonomik fayda gibi kriterlerle değerlendirerek hazırladı.

AB Komisyonunun teklifi Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından incelenecek ve kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak. Teklif kabul edilirse AB Komisyonu, Katar ve Kuveyt ile ayrı ayrı vizelerin kaldırılması anlaşmaları müzakere edecek.

AB'nin diğer Körfez ülkeleriyle de vizelerin kaldırılması konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi AB, Tunus'ta Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun değiştirilmesine tepki gösterdi AB, Tunus'ta Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun değiştirilmesine tepki gösterdi

Avrupa Birliği, Pasaport, Kuveyt, Katar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Uçaklarda maske takmak zorunlu mu? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:56:02. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Katar ve Kuveytliler için vizeyi kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement