AB: "Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir" - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde liderlerle gerçekleştirdiği ayrı ayrı görüşmelerden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. Borrell, Kıbrıs sorununa değindiği açıklamasında, "İki Kıbrıslı liderle görüştüm ve görüşmelerden, yürünecek zor bir yol olduğunu, ama çözümlerin bulunabileceği inancıyla ayrıldığım" ifadelerini kullandı.

Borrell, Avrupa Birliği'nin (AB), Kıbrıs çözüm sürecinin Birleşmiş Milletler (BM) himayesi altında yeniden başlamasını desteklediğini ifade etti. Sürecin baştan başlamayacağını vurgulayan Borrell, "BM'nin, garantör güçlerin ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını içeren, üzerine inşa edilecek hazır bir çerçeve var. Kolay bir süreç olmayacaktır, ancak tüm Kıbrıslıların, Avrupa'nın ve bölgesel istikrarın çıkarı için bu yapılabilir" ifadelerine yer verdi.

Borrell, İsviçre'nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan'da BM Genel Sekreteri Antonio Güterres tarafından planlanan, 5+1 formatındaki gayriresmi görüşme fırsatının değerlendirilmesi ve uzlaşıya hazır olarak gelinmesi konusunda liderleri desteklediğini kaydetti. - PARİS