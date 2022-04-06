AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor - Son Dakika
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AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor

06.04.2022 14:13
AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon avroluk stok oluşturdu.

Avrupa Birliği (AB) kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara karşı hazırlık için 540 milyon avroluk stok oluşturdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu stok bu tür acil müdahale gerektiren durumlara maruz kalan insanları tedavi etmek için ilaçlar, ekipman ve aşıları içerecek.

Ayrıca söz konusu maddelere maruz kalmış insanları, altyapıyı, binaları, araçları veya kritik ekipmanı arındırmak için hem personel hem de ekipman stoka dahil olacak.

Bu kapsamda AB, ilk adım olarak, yaklaşık 3 milyon potasyum iyodür tableti AB Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Ukrayna'ya gönderdi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki çatışmalardan duyulan endişe nedeniyle Avrupa'da iyot tabletlere talep artmıştı.

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Avrupa Birliği, Kimyasal, Nükleer, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB kimyasal, biyolojik ve radyo-nükleer acil durumlara hazırlık yapıyor - Son Dakika


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