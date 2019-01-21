Son Dakika Haberleri: Ab, Kimyasal Silah Kullanımında Rolü Bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (Ssrc)...

Ab, Kimyasal Silah Kullanımında Rolü Bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (Ssrc)...

1 saat önce

AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı.

Ab, Kimyasal Silah Kullanımında Rolü Bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (Ssrc)..., System.String[]
AB, kimyasal silah kullanımında rolü bulunan Suriye Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Merkezi (SSRC) ile Rus Askeri İstihbarat Servisi yetkilileri dahil 9 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Suriye, Avrupa Birliği, Güncel
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