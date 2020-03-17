AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin - Son Dakika Ekonomi

AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü'nün 33 projesi kabul aldı.

AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörlüğü'nün 33 projesi kabul aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan koordinatörlükten yapılan açıklamaya göre, AB'nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla başlattığı program devam ediyor.

Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın yanı sıra kapasite oluşturmayı ve işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi hedefleyen programın 8. çağrısında, Mersin'den yapılan 33 proje kabul aldı.

Toplam yatırım tutarı 147 milyon lira olan projelerin kabul edilmesiyle, Mersin İl Koordinatörlüğü 42 il arasında birinci sıraya yerleşti.

Sözleşme imzalama sürecinin ardından kente toplamda 317,5 milyon liralık yatırım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs 50 milyondan fazla can aldı! İşte geçmişten günümüze insanlığın savaştığı 8 ölümcül virüs         
15:13
Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp         
14:42
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı İsmail Saymaz, Hürriyet gazetesindeki işinden ayrıldı         
14:26
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor         
14:23
İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı İran'dan mahkumlar için önemli koronavirüs kararı: 85 bin mahkum serbest bırakıldı         
11:36
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
10:29
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Balık fiyatları yüzde 50 düştü Balık fiyatları yüzde 50 düştü         
09:34
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı         
09:15
Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı Evlerinin yandığını gören kahraman anne, alevlerin arasına dalarak minik kızını kurtardı         
09:00
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:56:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Kırsal Kalkınma Programı'nda lider Mersin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]