AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak - Son Dakika

AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak

25.02.2021 22:45
AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları sürdürme, bu sırada aşıların üretimi ve tedarikini hızlandırmak için çabaları artırma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan kısıtlamaları sürdürme, bu sırada aşıların üretimi ve tedarikini hızlandırmak için çabaları artırma kararı aldı.

AB liderlerinin video konferans yöntemiyle yaptığı zirve toplantısı sonrasında yapılan ortak açıklamada, mevcut durumda zorunlu olmayan seyahatlere yönelik kısıtlamaların devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Seyahat kısıtlamalarının orantılı olması, ayrımcılığa izin verilmemesi, sınır bölgelerinde yaşayanların mecburi geçişlerini engellememesi ve tek pazarda mal ve hizmet akışının sağlanması istendi.

Açıklamada, acilen aşıların onay sürecinin, üretiminin ve dağıtımının hızlandırılması gerektiği vurgulanarak, virüsün mutasyona uğramış türlerinin tespiti için takip kapasitesinin artırılmasının önemine işaret edildi.

Aşı üreten şirketlere de mesaj veren AB liderleri, "Şirketler aşı üretimlerinde öngörülebilirliği sağlamalı ve sözleşmelerdeki teslimat tarihlerine saygı göstermelidir." ifadesine yer verdi.

Aşı sertifikası hakkında ise bu konudaki çalışmaların devam edeceği ve bu konunun daha sonra tekrar tartışılacağı belirtildi.

Açıklamada, AB dışındaki ülkelerle dayanışma vurguladı ve ihtiyaç duyan ülkelere aşı temini için Covax programı çerçevesinde desteğin süreceği kaydedildi.

AB liderleri ayrıca Kovid-19 krizi henüz bitmemiş olsa da gelecek sağlık krizlerine hazırlıklı olabilmek için çabaların güçlendirileceğini ifade etti.

Liderler, AB Komisyonu'nun haziran ayına kadar bir rapor hazırlayarak Kovid-19 salgınından nasıl dersler çıkarıldığını belirlemesini istedi.

Açıklamada gelecekteki benzer krizlere karşı Dünya Sağlık Örgütü'nün güçlendirilmesi ve salgınlara karşı uluslararası bir anlaşma için çalışma ihtiyacı vurgulandı ve konunun Roma'da düzenlenecek G20 Küresel Sağlık Zirvesinde konuşulacağı aktarıldı.

Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB kısıtlamaları sürdürecek, aşı tedariğini hızlandırmaya çalışacak - Son Dakika


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