Son Dakika Haberleri: AB Komiseri Hahn Kosova'da

AB Komiseri Hahn Kosova'da

31 dakika önce

AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Kosova'nın başkenti Priştine'deki temasları kapsamında Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:47 Kaynak: AA

Priştine, Kosova, Avrupa Birliği, Güncel
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