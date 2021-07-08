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AB Komiseri Lenarcic: "BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum" - Son Dakika

AB Komiseri Lenarcic: "BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum"

08.07.2021 12:53
AB Komiseri Lenarcic:

AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic yapılan BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını yerinde incelemek için Hatay'a geldi.

AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic yapılan BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını yerinde incelemek için Hatay'a geldi. Lenarcic BM Güvenlik Konseyi'nin bu operasyonun önemini bir kez daha anlayacağını düşündüğünü ve devam ettirme kararı alacaklarına inanmak istediğini söyledi.

AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic ve beraberindeki heyet Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan BM aktarma lojistik deposunu ziyaret etti. 10 Temmuz 2021'de süresi dolan, sınır ötesi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Lenarcic sınır ötesinde bulunan Suriyelilerin her şeye ihtiyacı olduğunu ve bu yardımların bunun için çok önemli olduğunu söyledi.

Janez Lenarcic, insani yardımlara dikkat çekmek için Hatay'a geldiğini belirterek, "Bu operasyonun nihai tarihine yaklaşıyoruz, tabi Güvenlik Konseyi bu tarihi uzatma kararı da alabilir. Aslında bu operasyon yaşam anlamına geliyor, sınırın ötesinde yaşayan 3 buçuk milyondan fazla kişinin insani yardım anlamına geliyor, sınır ötesinde yaşayanlar için hayat anlamına geliyor. Oradaki kişilerin her şeye ihtiyacı var, gıdaya, suya, barınmaya, korunmaya, psiko sosyal desteğe ihtiyacı var. Bu kişiler 10 yıldan uzundur travmatik şiddet olayı yaşadılar, savaş ve çatışma yaşadı. Bu oradaki toplumların hayatını mahvetti ve bir sonraki neslin hayatını elinden aldı. Avrupa Birliği'nin insani yardımlarından sorumlu komisyon üyesi olarak bugün burada insani operasyona dikkat çekmek için burada bulunuyorum. Bu gerçekten önemli bir karar. Bu operasyonun devam etmemesi milyonlarca kişinin hayatının bitmesi demek" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inandığını belirten Lenacic, şöyle devam etti:

"Gerçekten BM Güvenlik Konseyi bu operasyonun önemini bir kez daha anlayacağını düşünüyor ve devam ettirme kararı alacaklarına inanmak istiyorum. BM insani anlamında burada çok önemli operasyon sürdürüyor. Buraya gelip bu operasyonun ne kadar iyi biçimde yürütüldüğü yerinde görebildim. Bu ekip operasyonu sürdürüyor ve her anlamda destekleyen Türk yetkili mercilerine de teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bu operasyona vermekte olduğu destek aynı zamanda burada milyonlarca mültecinin barınmasına ilaveten verdiği bir destek. Türkiye'nin mültecilere yapmış olduğu ev sahipliğini misafirliği en yoğun nüfusa sahip Hatay'da yerinde görebiliyoruz."

Bağlantı noktalarının artması gerektiğine dikkat çeken Lenacic, "Şu anda içinde bulunduğumuz aktarma merkezi son bağlantı noktası bu kişilerin yaşamı için. Bu tür bağlantı noktalarının sayısının arttırılması gerekiyor. Şam'da kurulacak olan bağlantı noktalarının olması gerekiyor. Ancak durumun böyle olmadığını biliyoruz, Kuzeybatı Suriye'de merkezi yönetiminden herhangi bir yaşam bağlantısı söz konusu değil. Keşke bütün bağlantılar kurulabilseydi. Her ay binden fazla tır insani yardım taşıyor bu noktada. Ancak hat ötesinde baktığımız zaman bu boyuttan Kuzeybatı Suriye'ye insani yardım gelmediğini görüyoruz. Biz bu tırların oralardan da gelmesini beklerdik ama halihazırda böyle bir yardım hattını görmüyoruz. Suriye halkı uzun zamandır acı içerisinde ve çok büyük sayılarda uzun zaman süren acıdan bahsediyoruz. Biz yardıma ihtiyaç duyan tüm Suriyelilere yardım vermeye devam edeceğiz. Tabi ki yapmak istediğimiz şey onların kendi ayakları üzerinde durabilecek şekilde yaşam kaynakları ile desteklenmeleri. Sadece insani yardıma bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmemeleri için yaşam kaynakları ile ilgili destekleme programlarının sürdürülmesi temel amacımız" diye konuştu.

AB'nin Kriz Yönetiminden Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic ve beraberindeki heyet açıklamanın ardından BM Yardım Transfer Deposunu inceledi yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum
AB Komiseri Lenarcic: BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum

Birleşmiş Milletler, Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB Komiseri Lenarcic: 'BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımlar için süreyi uzatacağına inanıyorum' - Son Dakika


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