AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor - Son Dakika

AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor

6 saat önce

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, AB olarak daha fazla diplomasi alanının açılmasından yana olduklarını söyledi.

AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor, System.String[]

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, AB olarak daha fazla diplomasi alanının açılmasından yana olduklarını söyledi.

Ursula von der Leyen, Alman Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) Seeon kentindeki toplantısında yaptığı konuşmada, İran ile olan gerilimin kendilerini endişelendirdiğini belirtti, tansiyonun düşmesi gerektiğinin önemine işaret etti.

"Daha fazla diplomasi alanı açılmasından yanayız. Bu alanı kullanmak ve tansiyonun düşmesi AB için önemli." diyen Ursula von der Leyen, bölgedeki tüm aktörlerle iletişim kanallarının kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaşanan gerilim nedeniyle Dışişleri Bakanlarının çarşamba özel gündemle toplanacağına dikkati çeken von der Leyen, burada diplomatik çabalar konusunun görüşüleceğini kaydetti.

Von der Leyen, ayrıca İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına uymayacağını açıklamasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi, İran'ın kendi çıkarları için nükleer anlaşmaya uymaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz
Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
02:31 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:30 Ataşehir'de şiddetli rüzgar nedeniyle iş yerinin çatısı uçtu - Son Dakika
02:29 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
02:28 Çanakkale'de şiddetli rüzgar nedeniyle heykel yıkıldı - Son Dakika
02:26 Sudan'ın Darfur bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 bin kişi Çad'a sığındı - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 02:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB Komisyon Başkanı, İran-ABD geriliminde daha fazla diplomasi alanının açılmasını istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]