AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumu - Son Dakika

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AB Komisyon Sözcüsü Mamer'den 'Brexit' yorumu
6 saat önce
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:48 Kaynak: DHA
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, düzenlenen basın toplantısında oylanacak Brexit anlaşmasına ilişkin bir soruyu yanıtladı.
İngiltere'de son seçimlerin netliğini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Mamer, " Bir sonraki süreci başlatmak için ayrılık anlaşmasının hem İngiltere hem de AB'de bir an önce onaylanmasını bekliyoruz" dedi.
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